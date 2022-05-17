17 Mayıs 2022, Salı
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Ankara'da akılalmaz kaza! Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü
Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti. Yıldız, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili davada 23 Mayıs'ta görülecek duruşmada dinlenecekti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.