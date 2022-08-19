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Ankara – Şam arasındaki ilişkiler normalleşir mi?

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Giriş: 19.08.2022 08:27
Uzun yıllardır Ankara Şam'a, Şam da Ankara'ya hiç bu kadar yakın olmamıştı. Çünkü her iki ülke de ortak güvenlik kaygısı taşıyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG'yi vurmak istiyor, Suriye rejimi de bunun YPG'ye karşı elini güçlendireceğini düşünüyor: Yani istihbari adımlar, siyasi otoriteyi de yakınlaştırıyor. Evet, ufukta bir ışık var ancak uzmanlara göre çözüm hala uzak...
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Ankara – Şam arasındaki ilişkiler normalleşir mi?
Ankara – Şam arasındaki ilişkiler normalleşir mi?
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