ANKA’nın ilk ihracat başarısı belgesel oldu! İşte kabiliyetleri...

Milli İHA ANKA'nın ilk ihracat başarısı belgesel oldu. Belgeselde ANKA'nın gelişim ve ihracat başarısına uzanan yolculuğunda görev alan isimlere yer verildi. Yakın zamanda yapılan ANKA teslimatıyla ise Tunus'a verilen İHA sayısı 5'e yükseldi.

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