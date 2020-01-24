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24.01.2020

Angela Merkel'den Türk-Alman Üniversitesi Yeni Bina Açılış Töreni’nde flaş açıklamalar

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni’nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Angela Merkel, "Türk - Alman bilim ilişkileri Türk - Alman Üniversitesi'yle başlamadı. Türkiye'nin cömert teşvikleriyle başlamıştır. Türkiye milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunu takdirle karşılıyoruz." dedi.

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