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Angel ve Karamel büyüdü! Aslanlara bebek gibi bakıyorlar

Angel ve Karamel büyüdü! Aslanlara bebek gibi bakıyorlar

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 11:19
Nesli tükenmekte olan beyaz aslanlardan biri İstanbul'daki Aslanpark'ta dünyaya gelmiş adı da "Angel" olmuştu. Bakıcıların bebek gibi büyüttüğü Angel, 3 yaşını doldurdu.
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