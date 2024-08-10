Angel ve Karamel büyüdü! Aslanlara bebek gibi bakıyorlar

Nesli tükenmekte olan beyaz aslanlardan biri İstanbul'daki Aslanpark'ta dünyaya gelmiş adı da "Angel" olmuştu. Bakıcıların bebek gibi büyüttüğü Angel, 3 yaşını doldurdu.

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