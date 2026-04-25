ANALİZ| Oyun sanal, saldırı gerçek: Bir oyun ne kadar tehlikeli olabilir?

Okul sıralarından dijital dünyanın karanlık dehlizlerine uzanan büyük tehlike gün yüzüne çıktı. Okyanus ötesinde planlanan, Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya kadar uzanan kirli bir senaryo, masum zihinleri hedef alıyor. İstihbarat servislerinin algoritmalar ve çevrimiçi oyunlar üzerinden yürüttüğü zihin kontrol operasyonları, gençlerimizi adeta birer suç makinesine dönüştürmeyi amaçlıyor. . A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin’in hazırladığı analiz haber ile siber dünyanın bu kanlı provasını ve küresel istihbarat ağlarının gizli yöntemlerini tek tek deşifre edildi.