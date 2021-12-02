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ANALİZ - Orta Doğu’da yeni ittifaklar dönemi mi? BAE ile iş birliği sürecine nasıl gelindi?

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Giriş: 02.12.2021 16:42
Birleşik Arap Emirlikleri ile 9 yıl aranın ardından normalleşme adımları atıldı. BAE Veliaht Prensi Bin Zayed, Ankara'ya geldi ve Türkiye ile 10 alanda anlaşmalar imzalandı. Başkan Erdoğan Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin soruları üzerine, benzer normalleşmenin Mısır ve İsrail'le de gerçekleşeceğinin sinyalini verdi. Peki Orta Doğu'da bu sürece nasıl gelindi? Türkiye'nin yeni iş birlikleri bölgeyi ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri nasıl etkileyecek? Detaylar analiz haberimizde...
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