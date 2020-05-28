Son dakika: Erken seçim çağrılarının perde arkasındaki amaç ne? Milletvekilleri canlı yayında değerlendirdi |Video

Son dakika haberi... Muhalefetin erken seçim söylemleri ne anlama geliyor? Darbe imalarının ardından neden erken seçim yine gündemde? Erken seçim çağrılarının perde arkasındaki amaç ne? Bu iddiaların sebebi ne? Muhalefet niye sürekli dile getiriyor? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefetin erken seçim söylemleri ne anlama geliyor? Darbe imalarının ardından neden erken seçim yine gündemde? Erken seçim çağrılarının perde arkasındaki amaç ne? Bu iddiaların sebebi ne? Muhalefet niye sürekli dile getiriyor? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamaların satır başları;

CHP VE GİZLİ-AÇIK İTTİFAKLARI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:

Özellikle CHP ve gizli-açık ittifaklarıyla beraber Türkiye'yi yeniden o eski darbelerle örselenmiş parlamenter sistemin hastalıklı sıkıntılarını yeniden gündeme getirmeye çalışıyorlar. CHP sürekli anayasayı tanımadığını ilan ediyor. Her olay karşısında seçimi gündeme getirmeyi de devam ediyor. Enerjimizi ekonomimizi seçimle sürekli yoran bir anlayışı yenden gündeme getirmeye çalışıyor.

LAF KITLIĞINDA ASMA BUDUYORLAR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:

Abesle iştigal olduğunu belirtmeliyim bu tartışmaların. Manisa'da bir yaygın atasözü vardır "Laf kıtlığında asma buduyorlar" denir. Bu eski anlayışla siyaset yapmanın hastalıklı tezahürü diyorum. Bu tartışmaları genelde CHP kökenli yılda en az birkaç defa yıllardır genellikle bunları çıkartıp tartıştırmayı yeğlerler.