28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Erken seçim çağrılarının perde arkasındaki amaç ne? Milletvekilleri canlı yayında değerlendirdi |Video

Son dakika: Erken seçim çağrılarının perde arkasındaki amaç ne? Milletvekilleri canlı yayında değerlendirdi |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2020 16:16
Güncelleme:28.05.2020 16:23
Son dakika haberi... Muhalefetin erken seçim söylemleri ne anlama geliyor? Darbe imalarının ardından neden erken seçim yine gündemde? Erken seçim çağrılarının perde arkasındaki amaç ne? Bu iddiaların sebebi ne? Muhalefet niye sürekli dile getiriyor? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefetin erken seçim söylemleri ne anlama geliyor? Darbe imalarının ardından neden erken seçim yine gündemde? Erken seçim çağrılarının perde arkasındaki amaç ne? Bu iddiaların sebebi ne? Muhalefet niye sürekli dile getiriyor? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamaların satır başları;

CHP VE GİZLİ-AÇIK İTTİFAKLARI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:

Özellikle CHP ve gizli-açık ittifaklarıyla beraber Türkiye'yi yeniden o eski darbelerle örselenmiş parlamenter sistemin hastalıklı sıkıntılarını yeniden gündeme getirmeye çalışıyorlar. CHP sürekli anayasayı tanımadığını ilan ediyor. Her olay karşısında seçimi gündeme getirmeyi de devam ediyor. Enerjimizi ekonomimizi seçimle sürekli yoran bir anlayışı yenden gündeme getirmeye çalışıyor.

LAF KITLIĞINDA ASMA BUDUYORLAR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:

Abesle iştigal olduğunu belirtmeliyim bu tartışmaların. Manisa'da bir yaygın atasözü vardır "Laf kıtlığında asma buduyorlar" denir. Bu eski anlayışla siyaset yapmanın hastalıklı tezahürü diyorum. Bu tartışmaları genelde CHP kökenli yılda en az birkaç defa yıllardır genellikle bunları çıkartıp tartıştırmayı yeğlerler.

Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! CHPnin darbe çığırtkanlığının nedenini açıklıyor SON SEÇİM ANKETİNDEN ÇARPICI SONUÇLAR! CHP'NİN DARBE ÇIĞIRTKANLIĞININ NEDENİNİ AÇIKLIYOR
Son dakika: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı erken seçim” tartışmasına son noktayı koydu SON DAKİKA: AK PARTİ GRUP BAŞKANI NACİ BOSTANCI "ERKEN SEÇİM" TARTIŞMASINA SON NOKTAYI KOYDU
Genar Başkanı İhsan Aktaş: Bu Pazar seçim olsa Cumhur İttifakı ipi göğüslüyor GENAR BAŞKANI İHSAN AKTAŞ: BU PAZAR SEÇİM OLSA CUMHUR İTTİFAKI İPİ GÖĞÜSLÜYOR
Son dakika: Muhalefetin erken seçim iddialarının perde arkasında ne var? Canlı yayında flaş sözler |Video SON DAKİKA: MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM İDDİALARININ PERDE ARKASINDA NE VAR? CANLI YAYINDA FLAŞ SÖZLER |VİDEO

CHP'li Salman şüpheli olarak ifade verdi
CHP'li Salman şüpheli olarak ifade verdi
Erken seçim çağrılarının perde arkasındaki amaç ne?
Erken seçim çağrılarının perde arkasındaki amaç ne?
Bakan Hulusi Akar'dan terhis açıklaması
Bakan Hulusi Akar'dan "terhis" açıklaması
Gezinin arkasında kimler vardı? Neyi amaçladılar?
Gezinin arkasında kimler vardı? Neyi amaçladılar?
İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler
İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler
Gezi ihaneti 7 yıl önce nasıl başladı?
Gezi ihaneti 7 yıl önce nasıl başladı?
Uluslararası Göç Filmleri Festivali
Uluslararası Göç Filmleri Festivali
Siirt'te olası facia önlendi
Siirt'te olası facia önlendi
Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı?
Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı?
Sokak kısıtlaması sürecek mi?
Sokak kısıtlaması sürecek mi?
YHT'de 2 ay sonra ilk sefer
YHT'de 2 ay sonra ilk sefer
Emir subayına FETÖ gözaltısı
Emir subayına FETÖ gözaltısı
Daha Fazla Video Göster