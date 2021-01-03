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ANALİZ - Kim bu Selahattin Demirtaş? Neden aklamaya çalışıyorlar?

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Giriş: 03.01.2021 14:36
Güncelleme:03.01.2021 14:42
Teröre destek veren ve destekleri ortaya çıkan kişiler tutuklanır yargılanır ve işledikleri suçun karşılığı kadar ceza alırlar. HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da birçok terörist faaliyetlerinin içinde bulundu. Gerek 6-7 Ekim olayları sonrası yaşanan katliamlarda yaptığı sokak çağrısıyla, gerek de teröristlerin çukur eylemlerine verdiği destekle bu olaylarda başrol oynadı. Ancak, yurt içi ve yurt dışından Demirtaş'ı aklama çabası var. Hem muhalefet partileri hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi terör suçundan yargılanan Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyor. Peki kanlı olaylara adı karışmış Selahattin Demirtaş'ı parlatma çabası neden? Kim bu Demirtaş? Detaylar analiz haberimizde...

Teröre destek veren ve destekleri ortaya çıkan kişiler tutuklanır yargılanır ve işledikleri suçun karşılığı kadar ceza alırlar. HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da birçok terörist faaliyetlerinin içinde bulundu. Gerek 6-7 Ekim olayları sonrası yaşanan katliamlarda yaptığı sokak çağrısıyla, gerek de teröristlerin çukur eylemlerine verdiği destekle bu olaylarda başrol oynadı. Ancak, yurt içi ve yurt dışından Demirtaş'ı aklama çabası var. Hem muhalefet partileri hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi terör suçundan yargılanan Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyor. Peki kanlı olaylara adı karışmış Selahattin Demirtaş'ı parlatma çabası neden? Kim bu Demirtaş? Detaylar analiz haberimizde...

Açılan davalarda Demirtaş, "Silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suçu ve suçluyu övme", "Halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "Halkı kanunlara uymamaya tahrik etme", "Suç işlemeye alenen tahrik", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret",, "Terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "Kamu görevlisi aleyhine iftira", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "Türk milletini, Türkiye cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama", "Yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" gibi suçlardan yargılanıyor.

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