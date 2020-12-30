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Kılıçdaoğlu'nun skandal 'Selahattin Demirtaş' sözlerine MHP'den tepki!

A Haber
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Giriş: 30.12.2020 17:11
Güncelleme:30.12.2020 22:48
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki karar için 'tıpış tıpış uygulayacaksınız' sözlerine MHP'den tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcı Kamil Aydın, Kılıçdaoğlu'nun bu skandal sözlerine A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Türkiye'nin bu karar uyma gibi bir zorunluluğunun olmadığını belirten Aydın, "Geçmişte bebek katilinin (Abdullah Öcalan) yargılanmasında da AİHM'in buna benzer bir ihlal kararı iddiası vardı. Dava yeniden görüldü ve aynı ceza verildi. Olay kapandı." ifadelerini kullandı.
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