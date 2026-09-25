-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Balkanlardan geliyor! Sağanak ve soğuk hava yurda giriş yapıyor: İşte il il hava durumu raporu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Balkanlardan geliyor! Sağanak ve soğuk hava yurda giriş yapıyor: İşte il il hava durumu raporu

Yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulunarak pazar gününden itibaren sonbaharın iliklere kadar hissedileceğini ve önümüzdeki haftanın bol yağışlı geçeceğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise 5 günlük tahmin raporunu yayımlayarak sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Önceki Video
Yunanistan'dan sınır hattında İHA hamlesi!
Yunanistan'dan sınır hattında İHA hamlesi!
Aydın'da zeytinlik arazide yangın
Sonraki Video
Aydın'da zeytinlik arazide yangın
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar