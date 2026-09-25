Balkanlardan geliyor! Sağanak ve soğuk hava yurda giriş yapıyor: İşte il il hava durumu raporu

Yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulunarak pazar gününden itibaren sonbaharın iliklere kadar hissedileceğini ve önümüzdeki haftanın bol yağışlı geçeceğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise 5 günlük tahmin raporunu yayımlayarak sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.