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ANALİZ - İşte CHP'li belediyeler gerçeği! Yolsuzluk yoksulluk susuzluk ve çöp dağları...
CHP'li belediye başkanları yolsuzluk, rüşvet ve FETÖ'ye destekten görevlerinden uzaklaştırılıyor. Ataşehir Belediye Başkanı'nın ardından Beşiktaş Belediye Başkanı da görevden alındı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her konuşmasından "Eğer bir insan huzur içinde rahatlıkla yaşamak istiyorsa tercih edeceği kent CHP'li belediyelerin yönettiği kenttir" diyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözünü çürüten geçmişten günümüze CHP zihniyetinin yönettiği belediyelerdeki durumu analiz eden özel haberimiz.