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ANALİZ - Filistin'in yıllardır bitmeyen acısı: Nekbe

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Giriş: 04.01.2021 15:40
Güncelleme:04.01.2021 15:41
Nekbe, yani büyük felaket, Filistin'in 71 yıldır dinmeyen acısı. 14 Mayıs 1948 işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan eden İsrail, ertesi günü Filistinlileri zorunlu göçe zorladı. Yüzlerce insanı kurşuna dizdi, kadınlara tecavüz etti, çocukları öldürdü. İsrail katliamını gün yüzüne çıkaran bu olayın belgeleri bugün yok edilmek üzere, İsrail katliamı nasıl örtbas edilmek isteniyor? Detaylar analiz haberimizde.

Nekbe, yani büyük felaket, Filistin'in 71 yıldır dinmeyen acısı. 14 Mayıs 1948 işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan eden İsrail, ertesi günü Filistinlileri zorunlu göçe zorladı. Yüzlerce insanı kurşuna dizdi, kadınlara tecavüz etti, çocukları öldürdü. İsrail katliamını gün yüzüne çıkaran bu olayın belgeleri bugün yok edilmek üzere, İsrail katliamı nasıl örtbas edilmek isteniyor? Detaylar analiz haberimizde.

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