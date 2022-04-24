ANALİZ - Ermeni ihtilalcilerin Ermenilere zulmü! Doğu Anadolu’da Ermeni mezalimi

Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yaşanan 93 harbini Osmanlı kaybetti. Savaş sonrası da Berlin Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya Ermenilerle ilgili bir madde koyduran Avrupa devletleri, Ermenileri kışkırtarak isyana ve katliam yapmaya teşvik etti. Bu dönemde Ermeniler, sadece Müslüman ahaliyi değil, isyan hareketine destek vermeyen ve devlete sadık olan Ermenileri de katletti. İşte Ermeni mezalimini anlatan analiz haberimiz...

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