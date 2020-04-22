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22.04.2020

ANALİZ - CHP'nin yayın organı Halk TV kime ve neye hizmet ediyor? İşte Halk TV'nin gerçek dışı haberleri... |Video

Sözde 'halk için' haber sloganıyla yola çıkan bir haber kanalı... Peki kendilerine verdikleri bu sözü acaba ne kadar tutabildiler? Yaptığı yayınlarla her zaman tepkilere neden olan Halk TV'nin yayıncılık konusunda nasıl sınıfta kaldığını, halk ve haber kelimelerini el ele tutuşturup, ayrımcılığı nasıl teşvik ettiğini gösteren detaylar analiz haberimizde. İşte CHP'nin yayın organı Halk TV'nin gerçek dışı haberleri...
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