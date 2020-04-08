Son dakika! Halk TV’nin sağlık sistemi hedef alan kara propagandası A Haber canlı yayınında çökertildi |Video

Son dakika haberi... CHP’nin yayın organı HALK TV yine Türkiye’nin sağlık sistemini hedef aldı. Gürkan Hacır’ın sunduğu İsmail Saymaz’ın konuk olduğu programa telefonda bağlanan Eflin Tataroğlu, Antalya’da onkoloji biriminde tedavi gören bir hastalara hizmet verilmediğini ve bu hastanenin koronavirüs hastalarına tahsis edildiği için kanser tedavisi gören hastaların mağdur edildiğini iddia etti. A Haber ekibinden Yasin Anzerli iddia edilen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti, canlı yayında HALK TV’nin yalanını deşifre etti. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Banu Öztürk, A Haber canlı yayınında bu iddianın yalan olduğunu ve hastaların tedavilerine devam edildiğini söyledi.