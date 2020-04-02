Halk TV'den skandal koronavirüs provokasyonu! 601 sağlık çalışanını öldü diye servis ettiler
Bilim Kurulu ile yapılan toplantının ardından koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 601 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını söylemişti. CHP’ye yakınlığı ile bilinen ve halkı galeyana getirme uğruna yalan haberlere imza atan HALK TV, Koca’nın sağlık çalışanları hakkındaki sözlerini '601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti' şeklinde servis etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'deki son durumu bütün şeffaflığıyla anlattı. Şuana kadarki vakalar ve yaşanan ölüm olayları yanı sıra vakaların hangi illerde görüldüğü de ilk kez açıkladı. Bakan Koca'nın verdiği bilgilerden bir tanesi de koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanan sağlık çalışanlarını oldu.
HALK TV VAKA SAYILARINI ÖLÜM DİYE VERDİ
Dünyada olduğu gibi Türkiye de koronavirüse karşı zorlu bir süreçten geçerken ülkenin her dönem kamburları haline gelen odaklar ise kirli tezgahlarını yine kurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi. Halk TV ise vaka sayılarını 'ölüm' olarak vererek çirkin bir algı yapmaya kalktı. Söz konusu haberin hem KJ bölümünde hem de seslendirmenin dilinde 601 sağlık çalışanının vefat ettiği dile getirildi.
BAKAN KOCA GÖZLERİ DOLARAK AÇIKLAMIŞTI
Halk TV'nin çirkin algı operasyonuna kalkıştığı sağlık çalışanlarının koronavirüse yakalanma durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında gözleri dolarak kamuoyuna açıklamıştı.
Fahrettin Koca, açıklamasının sağlık çalışanları ile ilgili bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı:
"DSÖ Avrupa Direktörüyle görüştüğümde Avrupa'da görülen vakaların yüzde 10'unun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Bizde öyle bir oran yok. Ama her geçen gün bu pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu hem hekim hem hemşire hem sağlık çalışanı arkadaşlarımızda hem yardımcı personelimizde fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek, 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarında. Dolayısıyla özellikle koruyucu malzeme noktasında eksiklik oluşturmama noktasında her türlü gayret içinde olduğumuzdan emin olun. Eğer bu anlamda herhangi birileri 'Ben malzemeye ulaşamıyorum' diyorsa lütfen bize ulaşsın, bütün birimleri aşarak bize ulaşsın. Bu alanda eksiklik oluşturmayacağız. Onun için yurt dışına ihracatı kestik, bütün imalatı ülkemize ve sağlık çalışanlarımızın öncelikli olarak bu ihtiyacını gidermek için sağlıyoruz. Hep birlikte ne kadar özverili ve fedakâr, cephede özellikle mücadele eden, riskli olan sağlık personelinin olduğunu hepimiz görüyoruz, bizler de onları korumak için her türlü tedbiri devam ediyor olacağız."
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