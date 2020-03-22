Halk TV'de insanlık ayıbı! Şeyda Taluk'tan aşağılık sözler

Dünyayı kırıp geçiren corona virüs salgını ile en ileri düzeyde mücadele ederek örnek bir çalışma yürüten Türkiye'de, Halk TV yeni bir rezalete imza attı. CHP'nin kalemşoru kanalda programa katılan Şeyda Taluk 'Corona virüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle insanlık ayıbına imza attı.

CHP yandaşı halk TV'de skandal sözler. Türkiye'nin corona virüse karşı kenetlemesi gereken bu günlerde Halk Tv bir televizyonculuk rezaletine imza attı. Halk TV'de televizyon programına katılan Şeyda Taluk 'Corona virüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle büyük tepki aldı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de yeni bir skandal daha yaşandı. 20 Mart'ta yayınlanan ve Ayşenur Arslan'ın moderatörlüğündeki Medya Mahallesi isimli programa Faruk Bildirici ve Şeyda Taluk konuk oldu.

ŞEYDA TALUK REZALETE İMZA ATTI

Konuklardan Şeyda Taluk koronavirüs hakkında yaptığı konuşması sırasında 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle rezalete imza attı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan olan sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, kullanıcılar Şeyda Taluk'a tepki gösterdi.