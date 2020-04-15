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İsmail Saymaz'ın yalanına videolu tepki! "Bir gazetecinin ibretlik hikayesi"

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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İSMAİL SAYMAZ'IN YALANINA VİDEOLU TEPKİ!

Gazeteci sıfatıyla örnek davranış sergilemesi gereken , Halk TV canlı yayınında büyük bir skandala imza attı. İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı 'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin soru sormaktan çekindiğini öne sürdü. Öte yandan Saymaz, İçişleri Bakanı ile telefonda tartıştıkları iddialarının sorulmamasını eleştirdi. Ancak gazeteciler bu soruyu Bakan Koca'ya sormuş, Bakan Koca'da açık açık yanıt vermişti. Saymaz'ın canlı yayındaki bu sözlerine Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki geldi.

'ın Halk TV canlı yayınındaki çarpıtma sözleri büyük tepki çekti. Saymaz'a tepki gösterenler arasında Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da yer aldı. Cesur, sosyal medya hesabından Saymaz'ın sözleri ve gerçekleri paylaştı. Cesur, paylaşımına, "İşte bir "gazetecinin" ibretlik hikayesi..." notunu düştü.

İsmail Saymaz'ın yalanına videolu tepki! Bir gazetecinin ibretlik hikayesi |Video İSMAİL SAYMAZ'IN YALANINA VİDEOLU TEPKİ! "BİR GAZETECİNİN İBRETLİK HİKAYESİ" |VİDEO

İSMAİL SAYMAZ GERÇEKLERİ ÇARPITTI

Canlı yayında Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan 'yı ve basın çalışanlarını hedef alan İsmail Saymaz, "Ülkenin en önemli haber ajansları ve basın kurumları ülkenin konuştuğu soruyu soramadılar. İstifa etmeyi düşündünüz mü? İçişleri Bakanı ile kavga ettiniz mi? Bu soruları sorardım. Öyle bir korku var ki, öyle bir ceberrut dönemdeyiz ki... Haklı olarak korkuyorlar, soramıyorlar" ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI İSMAİL CESUR'DAN VİDEOLU YANIT

İsmail Saymaz'ın sorulamadığını iddia ettiği sorular aslında Bakan Fahrettin Koca'ya sorulmuştu. Bakan Koca da açık yüreklilikle cevap vermişti. İsmail Saymaz'ın sözlerine birçok tepki gelirken, tepki gösterenler arasında Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da vardı.

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"GAZETECİNİN" İBRETLİK HİKAYESİ..."

Cesur yayınladığı video ile Saymaz'ın yalanını ortaya çıkardı. Cesur videoya, "İzlemediği basın toplantısında (belki de izlemiştir) "sorulmadı" dediği sorunun birebir sorulması... İşte bir "gazetecinin" ibretlik hikayesi..." notunu düştü.

BAKAN FAHRETTİN KOCA O SORUYA BU YANITI VERMİŞTİ

Bakan Koca'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışıp istifa kararı aldığı yönündeki iddialar soruldu.
Bakan Koca, bu soruya, "Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Biz şu dönemde, bütün kabine arkadaşlarımızla birlikte bu salgınla mücadeleye kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını olmayacağını söylemek istiyorum." şeklinde yanıt verdi.

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