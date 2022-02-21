ANALİZ – CHP’nin keşfedilmeyi bekleyen trol piramidi! Trol ordusu nasıl kuruldu?

Bot, trol hesap... Bu terimler sosyal medyanın bir parçası. Sosyal medyadan yola çıkarak mercek tutacağımız konu ise CHP'nin kurduğu trol yapılanması ya da trol ordusu. Peki her defasında AK Parti'yi trol ekip kurdu iddiasıyla hedefe koyan ana muhalefet partisinin kendi yapılanması nasıl oluştu? Nereden yönetiliyor ve içinde hangi sırları barındırıyor? Detaylar analiz haberimizde...

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