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ANALİZ - CHP'li belediyelerde mülakat torpili! İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Ardahan...

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Giriş: 09.01.2022 12:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mülakatlar üzerinden algı yaparken, CHP'li belediyelerdeki eş-dost-akraba kadrolaşması ve partililere mülakat torpili dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte 70 yakınını SGK'ya yerleştirdiği gündeme gelmişti. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ise 90 puan alanları mülakatta eleyip 60 puan alan kişileri işe aldığına dair sınav sonuç belgeleri ortaya çıktı. Kamuoyu, her fırsatta mülakatları eleştirerek liyakat çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyelerdeki usülsüz kadrolaşmaya karşı bir adım atmasını ve giderek büyüyen adaletsizliğe son vermesini bekliyor.
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