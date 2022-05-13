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ANALİZ - Canan Kaftancıoğlu geçmişten bugüne neler yaptı? İşte Kaftancıoğlu gerçeği

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Giriş: 13.05.2022 15:10
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen toplam dört yıl 11 ay yirmi gün hapis cezasını onadı. Kaftancıoğlu'nun geçmişten bugüne neler yaptığı analiz haberimizde...
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