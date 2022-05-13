Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen toplam dört yıl 11 ay yirmi gün hapis cezasını onadı. Kaftancıoğlu'nun geçmişten bugüne neler yaptığı analiz haberimizde...

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