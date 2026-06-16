ANALİZ | Avrupa güvenliğine "Yunanistan" gölgesi: Atina, AB'yi savaşa mı sürüklüyor?

Küresel sistemde taşlar yerinden oynarken, Avrupa kendi güvenlik omurgasını oluşturma telaşına düştü. ABD’nin azalan desteğiyle birlikte Ankara’nın stratejik önemi kıta başkentlerinde yeniden tescillenirken, dış politikasını tamamen “Türkiye korkusu” üzerine inşa eden Atina yönetimi ise Brüksel-Ankara yakınlaşmasını provoke etmek için kirli bir algı operasyonu yürütüyor. Peki, Yunanistan’ın bu gerilim siyaseti Avrupa’nın mı yoksa sadece kendi koltuğunu korumaya çalışan siyasetçilerin mi çıkarına? İşte Ege’den Brüksel’e uzanan o kirli denklemin perde arkası...