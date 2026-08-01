İşgalci bakandan insanlık dışı tavır! Filistinli kadın esirle alay etti: "Burası bir otel değil"

Katil İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ırkçı ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. İşgal altındaki hapishanelerde ağır koşullarda alıkonulan Filistinli bir kadın esirin hücresini basan Ben-Gvir, insani şartlardan mahrum bırakılan kadının feryadına alaycı ve küstah ifadelerle karşılık verdi. İnsanlık dışı muameleyi savunan ve "otel günleri bitti" diyen işgalci bakan, İsrail zindanlarındaki sistematik zulmü bir kez daha gözler önüne serdi.