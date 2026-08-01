İspanya'ya göç krizi İsrail tezgahı mı?

Madrid yönetiminin Filistin devletini tanıma kararı ve Gazze'deki soykırıma karşı sergilediği kararlı duruş, İsrail'i küstah tehditlere sevk etti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da (Sebte) patlak veren ve binlerce göçmenin akın ettiği krizin arkasında "İsrail-Fas ittifakı mı var?" sorusu dünya gündemine oturdu. Katil Netanyahu'nun doğrudan tehditleri ve oğlu Yair Netanyahu'nun "İspanya'yı işgal edin" çağrısının gölgesinde yaşanan gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, yaşananların Başbakan Sanchez'e yönelik siyasi bir operasyon olduğunu vurguladı.