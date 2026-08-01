Başkan Erdoğan rozetleri taktı! AK Parti'ye dev katılım: Belediye sayısı 90'a ulaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda tarihi bir törene imza attı. CHP’den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi’ye rozetlerini bizzat takan Erdoğan, yerel yönetimlerde yeni bir dönemin işaretini verdi. Bu kapsamda belediye sayısı 90'a ulaşırken katılım töreninin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sürece dair çarpıcı detayları ilk kez A Haber ekranlarında paylaştı.