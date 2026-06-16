Dünya genelinde 1 haftada 7 uçak düştü: Kazaların nedeni arıza mı, sabotaj mı?

Dünya genelinde geçtiğimiz hafta içerisinde peş peşe yaşanan uçak kazaları akıllarda soru işareti bıraktı. Sadece yedi gün içinde 7 ayrı uçağın düşmesi sonucu toplam 229 kişi yaşamını yitirirken, kazaların nedenleri ve özellikle ABD’nin B-52 bombardıman uçağının düşüşü büyük tartışma yarattı. Kaptan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında bu korkunç kazaların perde arkasını, teknik detayları ve havacılık sektöründeki riskli dönemleri tek tek analiz etti.