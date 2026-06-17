Meteoroloji'den kritik uyarı: Bir yanda sağanak, bir yanda kavurucu sıcak! Omega blokajı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Haziran ayının ortasına gelinmesiyle birlikte Türkiye genelinde hava durumu dengeleri değişiyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde yurt genelinde beklenen hava olaylarına dikkat çekti. Bir yandan Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar etkisini gösterirken, diğer yandan Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 40 dereceye merdiven dayadı. Avrupa’yı etkisi altına alan ve "Omega Blokajı" olarak adlandırılan hava dalgasının Türkiye üzerindeki olası etkileri ise vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.