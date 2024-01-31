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Ana tema gerçek belediyecilik! 8 başlıkta toplanan seçim beyannamesinde neler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 09:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi açıkladı. 8 başlıktan oluşan beyannamenin ana teması "Gerçek Belediyecilik" oldu. AK Parti seçim beyannamesinin ayrıntıları neler? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ayrıntıları aktardı.
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