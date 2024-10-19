Ana gündem Gazze! Bakan Fidan Hamas üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas üyeleriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Hamas heyetiyle esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durumu ele aldı. Ayrıca Bakan Fidan, görüşme vesilesiyle, Hamas yetkililerine, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin taziyelerini de iletti.

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