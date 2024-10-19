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Ana gündem Gazze! Bakan Fidan Hamas üyeleriyle görüştü

Ana gündem Gazze! Bakan Fidan Hamas üyeleriyle görüştü

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 10:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas üyeleriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Hamas heyetiyle esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durumu ele aldı. Ayrıca Bakan Fidan, görüşme vesilesiyle, Hamas yetkililerine, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin taziyelerini de iletti.
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Bakan Fidan Hamas üyeleriyle görüştü
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