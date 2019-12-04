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04.12.2019
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı
Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen Robert Davi, sosyal medyada İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı. Davi, "Gerçekten harika görünen bir havaalanı. Temiz. Binlerce insan var. Derinliğe, tavanlarına, renklerine ve mimarisine bakın." ifadelerini kullandı.
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