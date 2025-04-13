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Amasya’da 4.6 büyüklüğünde deprem!

Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.04.2025 18:24
Güncelleme:13.04.2025 18:24
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.43'te ve yerin 6.21 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi. Bakan Yerlikaya depreme ilişkin "Amasya Taşova’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasında bulundu. Amasya Valisi Önder Bakan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vali Bakan "Olumsuz bir durumla karşılaşmadık" dedi.
Amasya’da 4.6 büyüklüğünde deprem!
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