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Aman dikkat oyunuz yanmasın! 14 Mayıs’ta 2 pusula tek zarf

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Giriş: 18.04.2023 10:32
Güncelleme:18.04.2023 10:33
Sandık başına gitmemize 26 gün kaldı. Sahada seçim temposu arttı. Yüksek Seçim Kurulu'nda da, hummalı bir çalışma var. Oy pusulaları hazır. Peki, hangi sandıkta oy kullanacağımızı öğrenmenin en kolay yolu ne? 14 Mayıs günü, oyumuzun geçersiz sayılmaması için, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte tüm cevaplar…
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