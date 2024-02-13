Altın madeninde toprak kayması! Afet öncesi yeterli önlemler alındı mı?

Erzincan maden sahasında medyana gelen heyelan da yeterli önlem alındı mı? A Haber canlı yayınına bağlanan Maden Mühendisi Erdinç Günay konuyla ilgili detayları anlattı.

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