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Altılı koalisyonun adayı kim olacak? Yazar Ali Saydam A Haber'de yorumladı

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Giriş: 02.03.2023 21:52
Altılı koalisyonda adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken bugün yapılan toplantıda da adaylık konusunda net bir isim ortaya çıkmadı. Toplantı sonrasında 6 Mart tarihinde aday ismin açıklanacağı vurgulanırken, Yazar Ali Saydam A Haber ekranlarında yaşanan süreci yorumladı. Saydam "13 aydır neredelerse şu anda da oradalar" ifadelerini kullanırken "Bence burada kim aday olursa Meral Akşener kazançlı çıkacak.  Meral Hanım buradan güçlenerek çıkacak. " ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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