Altılı koalisyonun adayı kim olacak? Yazar Ali Saydam A Haber'de yorumladı

Altılı koalisyonda adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken bugün yapılan toplantıda da adaylık konusunda net bir isim ortaya çıkmadı. Toplantı sonrasında 6 Mart tarihinde aday ismin açıklanacağı vurgulanırken, Yazar Ali Saydam A Haber ekranlarında yaşanan süreci yorumladı. Saydam "13 aydır neredelerse şu anda da oradalar" ifadelerini kullanırken "Bence burada kim aday olursa Meral Akşener kazançlı çıkacak. Meral Hanım buradan güçlenerek çıkacak. " ifadelerini kullandı. İşte detaylar...