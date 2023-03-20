Altılı koalisyondaki krizin medya ayağı! CHP'nin kanalında İYİ Parti'ye mangır isyanı...

CHP tarafından fonlanan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Mangır" olarak tanımladığı TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında İYİ Parti'ye isyan etti. Yanardağ, İYİ Parti'nin masadan ayrılması sonrası yaptıkları eleştiriler sonrası Akşener'in kanala reklam vermediğini söylerken "Eleştirilerimizi geri çekmedik askıya aldık derken demek ki bir bildiğimiz varmış." ifadelerini kullandı. Yanardağ "İYİ Parti bu tip zikzaklara ve savrulmalara son derece açık bir siyasi tutum içinde." ifadeleriyle Akşener'e yüklendi. İşte detaylar...