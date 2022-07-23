23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Alperen Ocakları Vakfı toplantısı! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den önemli açıklamalar
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Vakfı toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Destici, Irak’taki saldırıdan sonra TSK’yı suçlamaya kalkan Diyarbakır Barosu ile ilgili olarak “Terör eylemleri kapsamında değerlendirmeli” dedi.