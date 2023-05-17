Almanya’nın himaye ettiği FETÖ firarileri!

Alman iç istihbaratı, Türk gazetecilerin evlerine baskın düzenledi. A Haber muhabiri İsmail Erel ve Avrupa Sabah Haber Müdürü Cemil Albay, tebligat dahi yapılmadan gözaltına alındı. Peki neden muhabirlerin evine baskın yapıldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman değerlendirdi.

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