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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

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Giriş: 19.07.2022 22:25
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi.

Alınan bilgiye göre; bu sabah saat 02:00 sularında Almanya'nın altıncı büyük şehri Stuttgart'ta Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracına yönelik kimliği belirsiz kişilerce kundaklama girişimi gerçekleşti.

Olayda konsolosluğa ait bir araç yandı.

ALMAN ELÇİ SCHULZ, TÜRK DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğunun resmi aracının kundaklanması üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18-19 Temmuz 2022 gecesi Başkonsolosluk resmi aracının kundaklanması, yangın ve patlama sırasında çevredeki başka araçların da hasar görmesi nedeniyle Schulz, Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Görüşmede, Schluz'a, son aylarda Almanya'da bulunan Türk temsilciliklerine yönelik gerçekleşen muhtelif saldırılara da atıfla, Stuttgart Başkonsolosluğuna yönelik saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmasının, diplomatik teamüller uyarınca zararın tazmin edilmesinin ve uluslararası sözleşmelerin Türk temsilcilikleri ve çıkarları için öngördüğü himaye ve güvenliğin eksiksiz sağlanmasının beklendiği hatırlatıldı.

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