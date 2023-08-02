Almanya'da Yeni Orta Partisi Başkanı Christoph Hörstel A Haber'e konuştu: Tahıl krizini çözebilecek tek lider Erdoğan

Almanya'da 8 Ekim'deki eyalet seçimleri için hazırlıkları sürdüren "Yeni Orta" Partisi Başkanı Christoph Hörstel, Türkiye - Avrupa ilişkilerinde gelinen son noktayı değerlendirdi. A Haber'e konuşan Hörstel, Avrupa ülkelerinin Türkiye ile ilgili meselelerde çifte standart uyguladığına dikkati çekti. Hörstel, Batı medyasında yürütülen Erdoğan karşıtlığına da sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın küresel krizler karşısında oynadığı kilit rollere vurgu yapan Alman siyasetçi, "Tahıl krizini çözebilecek bir kişi varsa o da Erdoğan'dır" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN