17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Almanya’da Türk gazetecilere gözaltı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
14 Mayıs seçimlerini provoke etmeye çalışan Almanya'da seçim ayarlı operasyon gerçekleştirildi. FETÖ'cüler şikayeti üzerine operasyon başlatan Alman polisi A Haber muhabiri ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü gözaltına aldı. Türk gazetecilere terörist muamelesi yapıldığını belirten A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, sözde şikayeti yapanın firari FETÖ'cü Cevheri Güven olduğunu açıkladı. Sali, operasyonun başında Alman iç istihbaratı BfV'nin olduğunu bildirdi. Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayarken firari FETÖ'cü Cevheri Güven yine sahne almış ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu. Skandala Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber ekranlarına bağlanarak konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.