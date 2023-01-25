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Almanya’da tüm uçuşlar durdu! Brandenburg Havalimanı'nda görevliler greve gitti

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 12:18
Avrupa'da grev dalgası büyüyor. Brandenburg Havalimanı'nda görevliler greve gidiyor. Fransa'da da çalışanlar 31 Ocak'ta genel greve gidecek. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan ayrıntıları aktardı.
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