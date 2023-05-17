17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Almanya'da A Haber ve Sabah'ı susturma operasyonu! FETÖ'cüler şikayet etti polis baskın yaptı
FETÖ'cülerin ihbarıyla A Haber muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri müdürü Cemil Albay bu sabah Almaya'da evlerine düzenlenen bir baskında gözaltına alındı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali detayları anlattı. Sali, "Özellikle bir basın ve medya kuruluşuna yapılan bu operasyon kabul edilemez. Biz yine Başkonsolosluğa sorduk neden peki ilk aldığınız bilgiler ne yönde diye. Bize gelen bilgi yine çok ilginç Almanya’da yaşayan FETÖ’cü Cevheri Güven 22-23 Eylül’de Sabah Gazetesi’nde yayınlanan haberleri ile ilgili bir soruşturma bir dava açmış. Bunun üzerinde evlerine baskın düzenleniyor." dedi.