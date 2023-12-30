Almanak Haber 2023 |2023’te fenomen furyası

2023 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi açıldı. Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma… Fenomenlere yönelik soruşturmalar açıldı. Bayraktar TB3 SİHA ilk kez havalandı. İstanbul’da Büyük Filistin Mitingi yapıldı. İstanbul’da 100. yıl kutlamalarında tarihin en büyük resmi geçidi ve ışık gösterisi yapıldı. İşte Almanak Haber 2023…

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