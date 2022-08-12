12 Ağustos 2022, Cuma
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Alman selzedenin yardım isyanı: Kaderimize terk edildik
Almanya'nın Rheinland Pfalz Eyaleti'nde bulunan Bad Neuenahr Ahrweiler kentindeki sel felaketinde 134 kişi yaşamını yitirdi. Bir yıl önce yaşanan sel felaketinden sonra Alman devleti yaraları saramadı. 14-15 Temmuz 2021’de 134 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce ailenin evsiz kaldığı Ahrweiler bölgesindeki mağdurlar konuştu.