Alman polisinde Türk gence ırkçı saldırı! Mağdur aile o anları A Haber'e anlattı

ABD'de yaşanan George Floyd cinayetinin bir benzeri Almanya'da yaşandı. Alman polisi Türk gencin başına diziyle bastırarak dakikalarca insanlık dışı müdahalede bulundu. Alman polisinin ırkçı müdahalesine maruz kalan Türk gencin annesi yaşanan saldırıyı A Haber'e anlattı. Gök, "Devletimizden ve Başkan Erdoğan'dan ALLAH razı olsun bizlerle yakından ilgilendiler." ifadelerini kullandı.

ABD'deki siyahi George Floyd'un polisin insanlık dışı ırkçı müdahalesiyle ölümüne neden olmuştu. Yaşanan bu ırkçı olay sonrası ABD'de milyonlar sokaklara dökülüp protesto gösterileri yapmış ve o iki polisin tutuklanmasını sağlamıştı. ABD'de yaşanan bu insanlık dışı olayın bir benzerini ise Almanya'da yaşandı. Almanya'da yaşayan Türk asıllı aile polisin saldırgan tutumuna sahne oldu. ABD polisi gibi Alman polisinin Türk gencin başını diziyle dakikalarca bastırması ve insanlık dışı müdahalesi sosyal medyada tepki çekti.

"BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALLAH RAZI OLSUN"

Alman polisi tarafından ırkçı saldırya uğrayan gencin annesi Fatma Gök, yaşandıkları o korku dolu anları A Haber'e canlı yayınında anlattı. Gök, oğluna ırkçı müdahalede bulunan Alman polisleri hakkında şikayette bulunduklarını ifade eden Gök, "Devletimizden ve Başkan Erdoğan'dan ALLAH razı olsun bizlerle yakından ilgilendiler." ifadelerini kullandı.

Fatma Gök yaşanan insanlık dışı sürecin tüm bilinmeyenlerini A Haber'e anlattı:

Olay aracımızı Alman ailesinin garajının önüne yanlışlıkla park edilmesi ile başladı. Alman ailesi polise şikayet ediyor, sonra çekici geliyor. Araba çekilirken benim iki büyük oğlum olayı görüyor ve beklemelerini rica ediyor. Çocuklar bize haber verdi. Sonra eşim çıktı ve cezayı kabul ettiğini ödeyeceğini söyledi. Çekici de bu durumu kabul etti. Aracı tekrar indirdi. Eşim çekici ile konuşurken, anlaşırken çocuklarla polis, sözlü diyaloğa giriyorlar, çocukları kışkırtıyorlar. Çocuklar ilk başta susmuşlar, sonra sözlü olarak karşılık vermişler. Polis cop çıkartıyor, tehdit ediyor. ' Bunu gördün mü?' gibi. Ben o sırada çocukları merak ettiğim için dışarı çıktım. Orada kalabalığı gördüm. Oraya doğru gördüm. Çocukların polisler tarafından tutulduğunu gördüm. Çocukların annesi olduğumu bilgi almak istediğimiz söyledim. Defalarca sormama rağmen bana hiçbir polis cevap vermedi. Ben 6-7 farklı polise sordum. En son sorduğum polis bana bağırarak cevap verdi. Susmadıkları için böyle davrandıklarını dile getirdi." dedi.

BENİ DE DARP ETTİLER!

Çocukların neden kelepçelendiğini sorup oğluna yönelince 3 polisin üzerine doğru yürüdüğünü kendisini garajın arkasına doğru ittiklerini ifade etti. Darp edildiğini yara aldığını belirtti. George Floyd'un başına gelenlerin kendi çocuklarının başına geldiğini ifade eden anne polislere yalvardığını nefes alamadıklarını söyledi.

Nefes alamıyorum lütfen başka yerden bastırın diyen Türk gencinin boynuna daha çok bastırdıklarını söyleyen anne, eşinin de aynı uygulamaya maruz kaldığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı, Berlin Başkonsolosluğunun konu le ilgilendiğini ifade eden anne ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Gök, olayın yargıya taşındığını gerekli şikayetlerde bulunduklarını ifade etti.