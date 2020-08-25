Alman Dışişleri Bakanı Maas: Durum son derece riskli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından sonra açıklamalarda bulunan Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile gerginleşen durum ile ilgili "Hem burada hem Atina'da artık bunu söylemek zorundayım bu tehlikeli durumu ele aldık, tırmanan durumu ele aldık. Sadece AB içinde değil aynı zamanda NATO müttefiklerini de endişelendiriyor maalesef. Durum son derece riskli. Bir uçuruma yaklaştığınızda aşağı düşme riskiniz var. Bu gelişmenin önünü kesmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun ardından açıklamalarda bulunan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, perşembe ve cuma günü AB Dışişleri Bakanlarının Berlin'de toplanacağını ifade etti.

Toplantılarda Doğu Akdeniz'in de ele alınacağını söyleyen Maas, "Hem burada hem Atina'da artık bunu söylemek zorundayım bu tehlikeli durumu ele aldık, tırmanan durumu ele aldık. Sadece AB içinde değil aynı zamanda NATO müttefiklerini de endişelendiriyor maalesef. Durum son derece riskli. Bir uçuruma yaklaştığınızda aşağı düşme riskiniz var. Bu gelişmenin önünü kesmek istiyoruz." dedi.

Önemli olan gerginliğin azaltılması için adımların atılması ve diyaloğa hazır olunması gerektiğini belirten Maas, "İki tarafın da diyaloğa hazır olduğunu duyuyorum. Bu tartışmalı konuların bir çözüme ulaşabileceğini düşünüyorum. Sadece Yunanistan ve Türkiye arasında doğrudan görüşmelerle bu yapılabilir. Sayın Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanına da bunu söyledim. Halen iki tarafın da samimi olarak doğrudan görüşmelere başlamasıyla iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar elde edilebileceğine inanıyorum. Bu fırsatı mutlaka değerlendirmeliyiz. Durumun tırmanması ne Yunanistan, ne Türkiye, ne de AB'nin çıkarınadır. Böyle bir görüşme ortamı sadece yapıcı bir atmosferde gerçekleşebilir. İki tarafın da faaliyetleri için bu geçerli. Bu ortamın sağlanmasını adım adım arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.