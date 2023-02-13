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Ali Babacan'ın korumaları 'Devlet yok deyin' talebini reddeden vatandaşı tekmeledi

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Giriş: 13.02.2023 00:41
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın korumalarının, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde aile fertlerini kaybeden bir vatandaşı tekmelediği görüntüler ortaya çıktı. Kıyafetleri ayakkabı tabanı izleriyle dolu olan vatandaş, DEVA Partililerin kendilerine zorla, "Devlet yok deyin" dedirtmeye çalıştığını iddia etti.
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