06 Aralık 2022, Salı
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Ali Babacan'dan 'beyaz duman'lı aday belirleme formülü! Tepkiler gecikmedi: Papa mı seçiyorsunuz?
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, 6'lı masanın aday belirleme sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Sürecin 'beyaz duman' ile neticeleneciğini söyleyen Babacan, "En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun" dedi. 'Beyaz Duman' kavramı, Vatikan'daki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur olarak biliniyor. Babacan'ın dile getirdiği ilginç benzetme, "Aday mı seçiyorsunuz Papa mı seçiyorsunuz?" yorumlarını da beraberinde getirdi.