Algısı canlı yayında çürüyen Koray Aydın neye uğradığını şaşırdı: "Neyse bakarız sonra" diyerek konuyu geçiştirdi

İYİ Partili Koray Aydın, katıldığı canlı yayında, deprem bölgesinde yaşanan yağma olayları üzerinden siyaset yapmaya kalkıştı. 1999 depremi ile asrın felaketini kıyaslayan Aydın, "O dönemde yağma olmadı, haberi bile yapılmadı" iddiasında bulundu. Aydın'ın algı çalışması canlı yayında çürütüldü. İşte Aydın'ın görünce neye uğradığını şaşırdığı ve "Neyse bakarız sonra" diyerek geçiştirdiği o haberler...